Челябинка отсудила около 500 тыс. рублей за изъятые под строительство трассы М-5 участки

Жительница Челябинской области отсудила около 500 тыс. рублей за изъятые под строительство федеральной трассы М-5 участки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Решение огласил Катав-Ивановский горсуд.
Все началось с иска ФКУ Упрдор «Южный Урал» к собственнице земельных участков. Организация требовала изъять земли, прекратить право собственности, определить выкупную стоимость.
Требования мотивированы тем, что распоряжениями Федерального дорожного агентства приняты решения об изъятии для нужд РФ земельных участков и объектов недвижимого имущества в целях обеспечения реализации проекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 “Урал”.
Речь идет о реконструкция трассы на участке с 1564 по 1609 километры. Женщине был направлен проект соглашения об изъятии ее земельных участков и объектов, но ее не устроила сумма компенсации.
Дорожники готовы были заплатить 57 тыс. 43 рубля и 516 рублей. В ходе рассмотрении гражданского дела была назначена судебная экспертиза для определения выкупной стоимости.
В итоге эксперт заключил, что «размер возмещения в связи с изъятием части земельного участка составляет 490 тыс. 563 рубля, другой части земельного участка — 5 тыс. 488 рублей».
Суд постановил: исковые требования ФКУ Упрдор «Южный Урал» удовлетворить частично, у женщины изъяты земельные участки, прекращено право собственности на них, признано право собственности Российской Федерации на эти участки. Но определена новая выкупная стоимость изымаемых объектов недвижимости — та, что назвал эксперт.
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.