Coca-Cola не хватает тростникового сахара для производства напитка

Ранее Дональд Трамп объявил о достижении соглашения с The Coca-Cola Company об изменении рецептуры газированного напитка на территории США.

Источник: Аргументы и факты

Компания Coca-Cola столкнулась с дефицитом тростникового сахара, который планируется использовать в напитках вместо кукурузного сиропа на территории США. Об этом сообщил президент и финансовый директор Джон Мерфи в интервью для Bloomberg.

Мерфи отметил, что объемы тростникового сахара в стране ограничены, а также наблюдается нехватка стеклянных бутылок. В связи с этим компания планирует постепенно выводить на американский рынок газировку по новому рецепту.

Ранее президент Дональд Трамп объявил о соглашении с The Coca-Cola Company, согласно которому компания должна изменить рецептуру своих газированных напитков в США и использовать натуральный тростниковый сахар вместо кукурузного сиропа.

До 1980-х годов тростниковый сахар был основным подсластителем для Coca-Cola в США, но затем его заменили более дешевым высокофруктозным кукурузным сиропом. В других странах при производстве Coca-Cola используются как сахар, так и сахарный колер.

Ранее сообщалось, что американская компания The Coca-Cola Company рискует лишиться исключительных прав на товарный знак Coca-Cola в России уже в конце октября 2025 года.

