Волгоградские товары под брендом «Сделано в России» продвинут за рубежом

Соответствующее соглашение, сообщает ИА «Высота 102» заключили Центр поддержки экспорта Волгоградской области и Российский экспортный центр (РЭЦ).
Отмечается, что соглашение будет способствовать популяризации отечественной продукции за рубежом, укрепит узнаваемость национального бренда.
— Мы считаем принципиально важным, чтобы регионы активно присоединялись к федеральной программе продвижения национального бренда. Только совместными усилиями можно сформировать по-настоящему сильный имидж отечественной продукции и укрепить позиции России на мировом рынке, — подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
