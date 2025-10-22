Ричмонд
Волгоградские товары под брендом «Сделано в России» продвинут за рубежом

Товары производителей Волгоградской области будут продвигать под брендом «Сделано в России».

Соответствующее соглашение, сообщает ИА «Высота 102» заключили Центр поддержки экспорта Волгоградской области и Российский экспортный центр (РЭЦ).

Отмечается, что соглашение будет способствовать популяризации отечественной продукции за рубежом, укрепит узнаваемость национального бренда.

— Мы считаем принципиально важным, чтобы регионы активно присоединялись к федеральной программе продвижения национального бренда. Только совместными усилиями можно сформировать по-настоящему сильный имидж отечественной продукции и укрепить позиции России на мировом рынке, — подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области».