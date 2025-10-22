Права россиян начнут аннулировать с 2027 года при ряде заболеваний

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года механизм автоматического продления водительских прав в России прекратит своё действие. Продление на три года предусмотрено для водительских удостоверений, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Тем, у кого права были продлены автоматически, стоит проверить дату окончания изначального срока, так как трёхлетний срок продления отсчитывается именно от неё, в противном случае документ станет недействительным.