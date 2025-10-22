Жителей Златоуста напугала висящая у кофейни кукла в чёрном мешке

Отметим, многие подписчики соцсети оценили акцию и поддержали «креатив» владельцев кофейни. «Как по мне, это очень даже прикольно и оригинально, на дворе не 15 век», — «Сами не могут и девочкам не дают», — «Это, типа, реклама? Ну, не знаю», — написали подписчики.