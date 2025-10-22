Жителей Златоуста напугала висящая у кофейни кукла в чёрном мешке

Жителей Златоуста привела в шок похожая на человека фигура в чёрном пластиковом мешке, висящая вниз головой у входа в одну из городских кофеен.
О необычном виде наружной рекламы сообщили в соцсети «ВКонтакте». На груди у примерно метрового «висельника» прикреплена табличка «Не поздоровался с бариста!» Инсталляцию дополняют светлые полосы на окнах заведения, очевидно, изображающие доски, чёрные отпечатки человеческих ладоней на стекле и мухоморы.
Как пояснили в полиции Златоуста корреспонденту chel.aif.ru, таким способом владельцы кофейни напомнили о приближающемся Хэллоуине.
«В заведение приходил местный участковый уполномоченный полиции. Он провел профилактическую беседу с персоналом и рекомендовал убрать предмет», — сообщили в УМВД города.
Отметим, многие подписчики соцсети оценили акцию и поддержали «креатив» владельцев кофейни. «Как по мне, это очень даже прикольно и оригинально, на дворе не 15 век», — «Сами не могут и девочкам не дают», — «Это, типа, реклама? Ну, не знаю», — написали подписчики.
Напомним, празднования Хэллоуина иногда заканчиваются трагически — два года назад в Челябинске на тематической вечеринке произошла поножовщина, в которой один человек погиб и трое были ранены.
А однажды челябинцев напугало нашествие чёрных котов незадолго до наступления кельтского праздника.