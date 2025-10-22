Стало известно, насколько подешевела минимальная продуктовая корзина в РФ

Стоимость минимального набора продуктов питания в России за прошедший месяц сократилась на 1,8%, сообщили «ТАСС» представители ассоциации «Руспродсоюз».
За месяц цена месячного продовольственного набора для жителя России снизилась на 1,8%, а с начала года — на 0,2%. Теперь такое питание для одного человека в среднем оценивается в 7 171,5 рубля.
Наибольшие расходы на необходимые продукты питания ожидают потребителей на Чукотке, где корзина стоит 17 980,4 рубля, и в Камчатском крае — 12 673,4 рубля. Наиболее доступной она остается в Мордовии — 5 812,5 рубля и Пензенской области — 6 002,4 рубля.
При этом в Москве минимальный набор продуктов обойдется в 8 624,7 рубля, а в Санкт-Петербурге — 8 441,5 рубля. В Московской области его средняя цена составляет 7 649 рублей, в Ленинградской — 8 248,9 рубля, в Калининградской области — 8 479,9 рубля. В Татарстане стоимость корзины равна 6 205,2 рубля, в Омской области — 6 159,3 рубля, а в Хабаровском крае — 9 805,5 рубля.
В ассоциации пояснили, что расчеты производились на основе 33 товарных позиций, включающих мясную и рыбную продукцию, молоко, яйца, муку, хлебобулочные изделия, крупы, сахар, а также овощи и фрукты. Именно снижение цен на овощную продукцию стало главным фактором уменьшения общей стоимости продовольственного набора.
