Челябинский вуз, не рассчитавшийся с бизнесменом за ремонт, заплатит крупный штраф

Работы выполнены и приняты в полном объеме, однако оплата в размере свыше 7 млн рублей не произведена.

Источник: Freepik

Челябинский вуз, не рассчитавшийся с бизнесменом за ремонт, заплатит крупный штраф, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Речь идет про УралГУФК. Между университетом и подрядной организацией заключен договор на капитальный ремонт зала спортивных игр учебно-спортивного корпуса «Манеж».

Работы выполнены и приняты в полном объеме, однако оплата в размере свыше 7 млн рублей не произведена.

Прокуратура Советского района в отношении образовательной организации возбудила дело по части 7 статьи 7.30.4 КоАП РФ.

«По результатам рассмотрения юридическое лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. Руководителю ФГБОУ ВО “УралГУФК” внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере закупок», — прокомментировали в областном надзорном ведомстве.

Устранение нарушений поставлено на контроль.