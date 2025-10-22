Челябинский вуз, не рассчитавшийся с бизнесменом за ремонт, заплатит крупный штраф, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Речь идет про УралГУФК. Между университетом и подрядной организацией заключен договор на капитальный ремонт зала спортивных игр учебно-спортивного корпуса «Манеж».
Работы выполнены и приняты в полном объеме, однако оплата в размере свыше 7 млн рублей не произведена.
Прокуратура Советского района в отношении образовательной организации возбудила дело по части 7 статьи 7.30.4 КоАП РФ.
«По результатам рассмотрения юридическое лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. Руководителю ФГБОУ ВО “УралГУФК” внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере закупок», — прокомментировали в областном надзорном ведомстве.
Устранение нарушений поставлено на контроль.