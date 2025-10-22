Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На развитие отдыха в Екатеринбурге выделили около 30 млн рублей из турналога

Департаменту общественных связей (МКУ «Столица Урала») в Екатеринбурге выделили на поддержку событийного туризма около 29,3 млн руб. из туристического налога, сообщили в городской администрации. Планы по развитию туризма на 2025−2026 годы обсудили участники расширенного заседания правления Уральской ассоциации туризма.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщил замдиректора департамента Артем Гагауз, в этом году доход от взимания туристического налога прогнозируется в размере 94,8 млн руб. Ключевыми направлениями стали крупные фестивали Ural Music Night, «Красная строка», «Безумные дни» и «Виноград», продвижение города в печатных изданиях и с помощью медиаресурсов.

Также расширялась сеть объектов туристской навигации: сейчас в Екатеринбурге установлено более 300 таких объектов — указатели, стелы с картами, информационные киоски и стойки с QR-кодами. Рассматривается возможность перевода турнавигации дополнительно на китайский язык. Кроме того, планируется оборудовать девять новых парковочных мест для стоянки экскурсионных автобусов, установить туристский информационный центр в Историческом сквере и увеличить количество биотуалетов.

Напомним, в первом полугодии 2025 года муниципалитеты Свердловской области получили 73,3 млн руб. доходов от уплаты туристического налога. Большую часть от этой суммы получил Екатеринбург — туристы выплатили 62 млн руб. налога.