На развитие отдыха в Екатеринбурге выделили около 30 млн рублей из турналога

Также расширялась сеть объектов туристской навигации: сейчас в Екатеринбурге установлено более 300 таких объектов — указатели, стелы с картами, информационные киоски и стойки с QR-кодами. Рассматривается возможность перевода турнавигации дополнительно на китайский язык. Кроме того, планируется оборудовать девять новых парковочных мест для стоянки экскурсионных автобусов, установить туристский информационный центр в Историческом сквере и увеличить количество биотуалетов.