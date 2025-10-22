Неожиданный разворот: почему российские банки начали повышать проценты по вкладам

Ранее аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке (СКС) на этот год до 19,2% с 19%. Об этом говорится по итогам макроэкономического опроса ЦБ РФ. Из документа следует, что на следующий год специалисты также увеличили прогноз по СКС с 13,2% до 13,7%.