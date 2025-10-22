Неожиданный разворот: почему российские банки начали повышать проценты по вкладам

Несмотря на недавнее снижение ключевой ставки до 17 процентов годовых, некоторые российские банки начали повышать проценты по рублевым вкладам. Об этом сообщает газета «Известия».
Решение регулятора отразилось и на депозитах, что выразилось в замедлении темпов снижения ставок. Однако в октябре отдельные кредитные организации объявили о повышении процентов по некоторым рублевым вкладам. Аналитик Александр Осин связал эту тенденцию с пониманием того, что ЦБ не планирует активного снижения ключевой ставки.
Представители банковского сектора объясняют готовность предлагать повышенную доходность по вкладам внутренними потребностями кредитных организаций. Они подчеркивают, что это связано не с возможным изменением ключевой ставки в конце года, а с конкурентной борьбой.
Финансовые учреждения стремятся сохранить клиентов за счет выгодных предложений и привлечь ликвидность, поскольку осенью обостряется борьба за ресурсы в условиях роста деловой активности.
Ранее аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке (СКС) на этот год до 19,2% с 19%. Об этом говорится по итогам макроэкономического опроса ЦБ РФ. Из документа следует, что на следующий год специалисты также увеличили прогноз по СКС с 13,2% до 13,7%.