Польша, Румыния и Финляндия быстрее всех в Евросоюзе наращивают госдолг

«Наиболее сильный прирост государственного долга показала Финляндия — до 88,4% от ВВП с 80,6% за аналогичный период прошлого года. У Польши чуть меньший прирост — на 6,1% или до 58,1%, у Румынии — на 5,8% или до 57,3%», — говорится в публикации.