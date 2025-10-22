Польша, Румыния и Финляндия быстрее всех в Евросоюзе наращивают госдолг

Польша, Румыния и Финляндия быстрее всех в Евросоюзе нарастили госдолг во втором квартале этого года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.
«Наиболее сильный прирост государственного долга показала Финляндия — до 88,4% от ВВП с 80,6% за аналогичный период прошлого года. У Польши чуть меньший прирост — на 6,1% или до 58,1%, у Румынии — на 5,8% или до 57,3%», — говорится в публикации.
При этом самую высокую суверенную задолженность зафиксировали у Греции, Италии и Франции, отмечает информагентство.
Ранее сообщалось, что госдолг США в текущем году увеличился до рекордных 37,6 триллиона долларов.
В Международном валютном фонде (МВФ) уточнили, что глобальный государственный долг к 2029 году превысит совокупный объем мировой экономики.