Трамп заявил о неожиданном решении Индии касательно закупок нефти у России

Ранее, 20 октября, американский президент заявил о возможном введении значительных таможенных пошлин в случае продолжения закупок индийской стороной российской нефти. Это высказывание последовало после его же сообщения о полученном от Моди обязательстве прекратить импорт нефти из России в ходе беседы 15 октября. Однако уже на следующий день официальный представитель индийского МИД опроверг информацию о наличии такого телефонного разговора.