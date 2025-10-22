Ричмонд
Трамп заявил о неожиданном решении Индии касательно закупок нефти у России

Администрация США в лице президента Дональда Трампа распространила заявление о готовности Индии сократить объемы приобретения российской нефти.

Администрация США в лице президента Дональда Трампа распространила заявление о готовности Индии сократить объемы приобретения российской нефти. Об этом передает агентство Reuters.

Американский лидер сообщил о состоявшемся 21 октября телефонном разговоре с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Ключевой темой обсуждения стали торговые отношения, а также стороны коснулись вопросов энергетической политики. По словам Трампа, индийская сторона не планирует осуществлять масштабные закупки нефти из Российской Федерации.

Как отмечает информационное агентство, Индия наряду с Китаем продолжает оставаться одним из двух крупнейших импортеров морских поставок российской нефти.

Ранее, 20 октября, американский президент заявил о возможном введении значительных таможенных пошлин в случае продолжения закупок индийской стороной российской нефти. Это высказывание последовало после его же сообщения о полученном от Моди обязательстве прекратить импорт нефти из России в ходе беседы 15 октября. Однако уже на следующий день официальный представитель индийского МИД опроверг информацию о наличии такого телефонного разговора.

Министерство иностранных дел Индии, комментируя заявления Трампа от 15 октября, акцентировало, что национальными приоритетами считает защиту экономических интересов собственных потребителей, поддержание стабильных цен и обеспечение бесперебойных поставок нефти и газа. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что Москва в своей политике ориентируется исключительно на официальные позиции, озвученные Нью-Дели.

Читайте также: Выкуси, Трамп: Китай продолжает наращивать импорт российской нефти.

