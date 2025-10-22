Мингорисполком сказал про строительство нового жилого района в Минске. Об этом рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Черников, сообщает агентство «Минск-Новости».
Представитель Мингорисполкома уточнил, что на полигоне, который расположен в нескольких километрах от МКАД, возле Колодищ, уже давно намечалось строительство нового большого жилого района Зеленый Бор размером более четырех миллионов квадратных метров. Он добавил, что в районе будет вся необходимая социальная инфраструктура: школы, детсады, поликлиники.
— За прошедшие годы на этом месте уже вырос лес. И мы вынуждены были поменять концепцию застройки жилого района с максимальным сохранением 20-летних деревьев, — пояснил Александр Черников.
Замглавы заявил, что зеленая зона должна будет органично дополнить новый район. По его словам, с учетом уже состоявшихся согласований с ведомствами ряда вопросов, первые высотки было решено начать строить в первом квартале 2026 года.
