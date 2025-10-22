Мингорисполком сказал про строительство нового жилого района в Минске

Представитель Мингорисполкома уточнил, что на полигоне, который расположен в нескольких километрах от МКАД, возле Колодищ, уже давно намечалось строительство нового большого жилого района Зеленый Бор размером более четырех миллионов квадратных метров. Он добавил, что в районе будет вся необходимая социальная инфраструктура: школы, детсады, поликлиники.