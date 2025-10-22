Часть магазинов «Жизньмарт» в Челябинске сменила вывески на «Вкус и люди»

«Уход от франшизы открывает новые возможности — заключать контракты напрямую с партнерами, больше прислушиваться к обратной связи, стать ближе к людям. Будет увеличена доля уральских поставщиков, местных производителей, причем, как крупных и всем известных, так и небольших, крафтовых брендов. Ассортимент готовых блюд уже расширился», — рассказал старший менеджер сети «Вкус и люди» Владимир Новых сайту «КП-Челябинск».
Ассортимент дополнился японскими рисовыми колобками, десертами от региональных кондитеров и авторскими напитками. Помимо челябинских магазинов, под новым брендом будут работать точки в Копейске, Миассе, Златоусте и других городах Урала. В компании «Жизньмарт» пояснили, что франшиза была отозвана из-за систематических нарушений стандартов сети и невыполнения финансовых обязательств. Екатеринбургская сеть анонсировала открытие нового магазина в ноябре на улице Орджоникидзе, 32, в непосредственной близости от одной из точек новой сети.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что почти 100 магазинов Южного Урала прекратят продажу контрафактных рыбных консервов.