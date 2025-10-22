В Казахстане выделили 98 миллиардов тенге на АСП: как получить выплату

Кроме того, получателям АСП предлагаются меры по трудоустройству: обучение новым профессиям, помощь в поиске работы и гранты для начала собственного дела. По состоянию на 1 октября дополнительная детская выплата назначена уже более 84 тысячам детей дошкольного возраста, а общая сумма перечислений превысила 3,2 миллиарда тенге.