В Казахстане выделили 98 миллиардов тенге на АСП: как получить выплату

В этом году адресную социальную помощь (АСП) в Казахстане получают свыше 274 тысяч человек из более чем 51 тысячи семей. Общий объём выплат уже достиг 24,6 миллиарда тенге.
Главная цель программы — помочь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, преодолеть материальные трудности и стабилизировать доход. Поддержка предоставляется не только в денежной форме, но и через вовлечение трудоспособных членов семьи в программы занятости.
По данным Министерства труда и социальной защиты населения, в 2025 году на реализацию программы АСП из государственного бюджета выделено 98,4 миллиарда тенге.
Программа охватывает несколько направлений помощи. Социальные выплаты предоставляются ежеквартально гражданам, чей среднедушевой доход ниже черты бедности. Для детей из малообеспеченных семей в возрасте от одного до шести лет предусмотрена дополнительная ежемесячная выплата — 1,5 месячного расчётного показателя (МРП) на каждого ребёнка.
Кроме того, получателям АСП предлагаются меры по трудоустройству: обучение новым профессиям, помощь в поиске работы и гранты для начала собственного дела. По состоянию на 1 октября дополнительная детская выплата назначена уже более 84 тысячам детей дошкольного возраста, а общая сумма перечислений превысила 3,2 миллиарда тенге.
Чтобы получить АСП, граждане могут обратиться в центры занятости (карьерные центры), в акиматы сельских округов по месту жительства или подать заявление онлайн через портал электронного правительства egov.kz.
Ранее мы рассказывали, что такое АСП и кому положена выплата в Казахстане.