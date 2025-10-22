Максимальную ставку по потребкредитам хотят снизить до 40%

Помимо этого, с 1 апреля 2026 года банки будут обязаны создать дополнительный запас капитала — 2% от своих рисковых активов по кредитам для населения. Это примерно более 460 млрд тенге. Из-за этого банкам станет менее выгодно активно увеличивать выдачу кредитов физлицам, и они будут чаще кредитовать бизнес, считает Сулейменов.