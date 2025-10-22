Максимальную ставку по потребкредитам хотят снизить до 40%

Ранее максимальная ГЭСВ по потребкредитам уже была снижена с 56% до 46%. Однако, по словам Сулейменова, обсуждается дальнейшее смягчение условий кредитования.
Кроме того, Нацбанк ужесточил правила проверки доходов заемщиков. Теперь казахстанцы не смогут искусственно завышать свой доход — например, за счет дублирования источников поступлений, создания фиктивных оборотов по дебетовым картам, депозитам и текущим счетам.
Дополнительно планируется пересмотреть критерии определения доходов, используемые при расчете коэффициента долговой нагрузки (КДН).
Ранее «Курсив» писал, что Нацбанк планирует ограничить максимальное значение КДН до 0,25 по беззалоговым потребительским кредитам на 3−5 лет. Это означает, что ежемесячные платежи по таким кредитам не должны превышать 25% от месячного дохода казахстанца.
Сулейменов также сообщил, что для ограничения роста закредитованности населения будет активирован новый макропруденциальный инструмент — коэффициент долга к доходу.
Помимо этого, с 1 апреля 2026 года банки будут обязаны создать дополнительный запас капитала — 2% от своих рисковых активов по кредитам для населения. Это примерно более 460 млрд тенге. Из-за этого банкам станет менее выгодно активно увеличивать выдачу кредитов физлицам, и они будут чаще кредитовать бизнес, считает Сулейменов.