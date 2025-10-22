Госдолг Казахстана — 33,5 трлн тенге: правительство готовит меры по его снижению

По его словам, установленный лимит госдолга в стране — 32% к ВВП, то есть текущий показатель остается в безопасных пределах. Большая часть заимствований — 76% — приходится на внутренний рынок, где средства привлекаются для покрытия дефицита бюджета. Оставшиеся 24% — это внешние займы, в основном от международных финансовых организаций, направляемые на инфраструктурные проекты.
Министр отметил, что правительство планирует постепенно снижать дефицит бюджета — с 2,5% в 2026 году до 0,9% в последующие годы. Это позволит ограничить объем новых заимствований и, как следствие, сократить госдолг.
«Чем больше будем снижать дефицит, тем меньше будем заимствоваться. Тем самым мы приведем к снижению госдолга», — сказал Такиев.
Он добавил, что с 2026 года начнет действовать новый Налоговый кодекс, который обеспечит рост доходов бюджета и поможет компенсировать часть долговой нагрузки.
Министр также сообщил, что Казахстан работает над тем, чтобы гособлигации Минфина вошли в международные фонды и индексы. Кроме того, ведется сотрудничество с Euroclear, что позволит упростить доступ иностранных инвесторов к казахстанским ценным бумагам.
Такиев отметил успешное размещение евробондов на $1,5 млрд сроком на пять лет по ставке 4,4% годовых — это рекордно низкий показатель для Казахстана.
«Это говорит о том, что международные инвесторы видят перспективу нашей страны, видят стабильность экономики и поэтому вкладывают сюда свои деньги», — подчеркнул глава Минфина.
Ранее в Казахстане утвердили Прогноз социально-экономического развития республики на 2026−2028 годы. В документе среди прочего определен размер государственного долга на ближайшие три года. Таким образом, в 2028 году госдолг может составить 57,5 трлн тенге.