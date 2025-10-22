Четырехзвездочный отель хотят построить на месте бывшего ТЦ «Максим» во Владивостоке

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что в 2024 году на общественное обсуждение был вынесен проект застройки участка на месте сгоревшего торгового центра «Максим» во Владивостоке. Согласно документам, размещённым на официальном сайте администрации города, на этой территории планировалось возведение гостиницы и офисного здания с торговыми помещениями высотой не менее 30 этажей. Постановление о проведении общественных обсуждений тогда подписал глава Владивостока Константин Шестаков.