Четырехзвездочный отель хотят построить на месте бывшего ТЦ «Максим» во Владивостоке

21 октября. PrimaMedia. На месте сгоревшего торгового центра «Максим» во Владивостоке появится новый многофункциональный комплекс с гостиницей, офисами и торговыми галереями на 10 тысяч квадратов. Компания-застройщик уже сформировала концепцию будущего объекта, который должен будет объединить жильё, работу и досуг в одном пространстве, узнал корр. ИА PrimaMedia у представителей компании "Румас-Трейдинг.
Торговый центр «Максим» располагался на проспекте 100-летия Владивостоку и сгорел в январе 2019 года. Пожар полностью уничтожил здание, после чего территория долгое время оставалась без изменений, а по делу о ЧП велись судебные разбирательства.
«Мы хотим создать новый объект, в котором будет удобно жить и работать. Жители Владивостока получат инфраструктуру высокого класса в одном месте», — сообщила коммерческий директор ООО Компания «Румас-Трейдинг» Карнаухова Анна.
Как сообщили в компании, в состав планируемого комплекса войдут четырёхзвёздочная гостиница, сервисные апартаменты, офисные помещения класса «А», конференц-залы с возможностью гибкой планировки, просторный паркинг, а также торговые галереи общей площадью свыше 10 тысяч квадратных метров.
Судебный процесс, связанный с бывшим ТЦ, «идёт по плану и подходит к своему логическому завершению», добавили представители. Сейчас на месте бывшего торгового центра расположен большой пустырь. Территория остаётся неиспользуемой, и каких-либо строительных работ поблизости пока не ведётся.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что в 2024 году на общественное обсуждение был вынесен проект застройки участка на месте сгоревшего торгового центра «Максим» во Владивостоке. Согласно документам, размещённым на официальном сайте администрации города, на этой территории планировалось возведение гостиницы и офисного здания с торговыми помещениями высотой не менее 30 этажей. Постановление о проведении общественных обсуждений тогда подписал глава Владивостока Константин Шестаков.