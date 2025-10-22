Депутаты Омского горсовета готовят ограничения грузовикам от 3,5 тонны

По его словам, в Омске сложилась сложная ситуация с негативным воздействием большегрузной техники. Некоторые дальнобойщики используют город для сквозного проезда, чтобы сэкономить время. Разгрузка фур в черте, а то и в центре мегаполиса уже давно не редкость. Тяжелая техника создает сверхнормативное давление на дороги и заходит в пространство рядовых автомобилистов, создавая пробки.
Для решения этой проблемы в Омском горсовете создана специальная рабочая группа. Депутаты решили обойтись без запретительных мер, а вместо этого детально проработать вопрос, чтобы минимизировать неудобства для всех участников движения.
На фото: заместитель председателя комитета по вопросам транспортной инфраструктуры Андрей Бондаренко.
"Депутаты настроены очень серьезно, предлагают ограничить движение большегрузного и транзитного транспорта в будние дни с 7 утра до 9 вечера. Как минимум ввести запрет на центральных магистралях Омска, как максимум — на окраинах города, например, по таким улицам, как Новокирпичная и Машиностроительная, где мы видим очень большой транзитный поток.
Наша цель — не запретить или ограничить движение совсем, а регламентировать дневное время, чтобы сделать наш город комфортным для передвижения, для жителей нашего города. Сейчас мы очень часто видим, как транзитные фуры ездят по улице Маршала Жукова, по нашим мостам. Мы отремонтировали Ленинградский мост, на подходе — мост имени 60-летия ВЛКСМ. Поэтому основная задача заключается в том, чтобы не запретить совсем, а ограничить время, чтобы разгрузить часы", — отметил заместитель председателя комитета по вопросам транспортной инфраструктуры Андрей Бондаренко.
Бондаренко отметил, альтернатива длинным и тяжелым фурам, разгрузка которых проводится в Омске, уже давно готова. У федеральных автотрасс есть логистические центры, откуда можно развозить груз на малотоннажных грузовиках. Сейчас же специалисты Омского СибАДИ изучают дорожную сеть и места концентрации многотоннажной техники. Выводы экспертов послужат фундаментом для воплощения идеи в жизнь. В целом же, помимо фур, в поле зрения депутатов ОГС попадают грузовики массой от 3,5 тонны.