Депутаты Омского горсовета готовят ограничения грузовикам от 3,5 тонны

Наша цель — не запретить или ограничить движение совсем, а регламентировать дневное время, чтобы сделать наш город комфортным для передвижения, для жителей нашего города. Сейчас мы очень часто видим, как транзитные фуры ездят по улице Маршала Жукова, по нашим мостам. Мы отремонтировали Ленинградский мост, на подходе — мост имени 60-летия ВЛКСМ. Поэтому основная задача заключается в том, чтобы не запретить совсем, а ограничить время, чтобы разгрузить часы", — отметил заместитель председателя комитета по вопросам транспортной инфраструктуры Андрей Бондаренко.