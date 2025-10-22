Тенге сохраняет равновесие на фоне колебаний сырьевых рынков

Курс казахстанского тенге на бирже KASE к доллару США сохраняет равновесие и никак не реагирует на волатильность сырьевого рынка и внешнюю нервозность, передает DKNews.kz.
Торги вторника для доллара США завершились на уровне 538,61 тенге. Нефтяная площадка реализовала быстрый отскок, но на этом пока и остановилась. Новостной поток сохраняется более чем насыщенным. Баррель Brent стабилизировался около $62,35.
Отношение к риску — умеренное. Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на среду такие:
доллар США удержится в диапазоне 530−545 тенге, евро — 625−635 тенге, рубль — 6,60−6,70 тенге, китайский юань — 75−76 тенге.