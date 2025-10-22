В Омске сдали высотку с футбольной площадкой на крыше

В Омске завершено строительство современного 14-этажного жилого дома на улице Вокзальная. Особенность новостройки заключается в наличии спортивной инфраструктуры на крыше здания, где разместились как детская, так и полноценная футбольная площадка.
Застройщиком объекта выступило омское ООО «Трест № 4». По информации Госстройнадзора Омской области, в ходе финальной проверки 14 октября 2025 года не было выявлено нарушений проектной документации, и компании было выдано заключение о соответствии здания всем установленным требованиям. Строительство дома началось в июле 2023 года.
Жилой комплекс общей площадью 12 тысяч кв. м включает 243 квартиры и подземную автостоянку на 37 машиномест. Согласно данным портала «Этажи», стоимость квартир в новостройке варьируется от 6 млн рублей за однокомнатную (42 кв. м) до 8,9 млн рублей за трёхкомнатную (69,2 кв. м).