В Омске сдали высотку с футбольной площадкой на крыше

Застройщиком объекта выступило омское ООО «Трест № 4». По информации Госстройнадзора Омской области, в ходе финальной проверки 14 октября 2025 года не было выявлено нарушений проектной документации, и компании было выдано заключение о соответствии здания всем установленным требованиям. Строительство дома началось в июле 2023 года.