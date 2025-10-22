Минфин следит за казахстанцами, у которых больше одной квартиры

По его словам, ведомство проводит камеральный контроль, сопоставляя разную информацию о казахстанцах, у которых больше одной квартиры.
«Если у физического лица 10 квартир и проживает он по одному адресу, то значит остальные девять квартир, возможно, сдаются. Мы работаем тесно с ОСИ, мы работаем с участковыми, мы эти вопросы отслеживаем», — пояснил Биржанов.
Он отметил, что Минфин видит, когда владельцы регулярно получают оплату «через банковские переводы или другие источники», после чего у налоговиков возникают вопросы к таким собственникам.
По словам вице-министра, цель проверки — не только налогообложение, но и безопасность граждан.
«Если не ведется учет, то непонятные элементы могут проживать в этих квартирах без прописки, может, не очень законопослушные граждане», — сказал он.
Биржанов добавил, что есть специальные налоговые режимы, чтобы гражданам было проще работать легально.
«Идет работа по выведению такого сектора в легальное поле. Для этого создаются различные налоговые режимы, упрощенные в том числе. Сейчас даже без регистрации можно работать, сдавая раз в год декларацию», — пояснил он.
Ранее «Курсив» писал, что за лето 2025 года аренда квартир в Казахстане подорожала на 20%. Рост цен начался на фоне возвращения студентов с каникул в крупные города.