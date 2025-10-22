Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минфин следит за казахстанцами, у которых больше одной квартиры

Минфин сопоставляет данные о недвижимости, месте проживания и банковских переводах владельцев нескольких квартир, чтобы выявить тех, кто сдает жилье без уплаты налогов. Об этом сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах пленарного заседания мажилиса.

Источник: Курсив

По его словам, ведомство проводит камеральный контроль, сопоставляя разную информацию о казахстанцах, у которых больше одной квартиры.

«Если у физического лица 10 квартир и проживает он по одному адресу, то значит остальные девять квартир, возможно, сдаются. Мы работаем тесно с ОСИ, мы работаем с участковыми, мы эти вопросы отслеживаем», — пояснил Биржанов.

Он отметил, что Минфин видит, когда владельцы регулярно получают оплату «через банковские переводы или другие источники», после чего у налоговиков возникают вопросы к таким собственникам.

По словам вице-министра, цель проверки — не только налогообложение, но и безопасность граждан.

«Если не ведется учет, то непонятные элементы могут проживать в этих квартирах без прописки, может, не очень законопослушные граждане», — сказал он.

Биржанов добавил, что есть специальные налоговые режимы, чтобы гражданам было проще работать легально.

«Идет работа по выведению такого сектора в легальное поле. Для этого создаются различные налоговые режимы, упрощенные в том числе. Сейчас даже без регистрации можно работать, сдавая раз в год декларацию», — пояснил он.

Ранее «Курсив» писал, что за лето 2025 года аренда квартир в Казахстане подорожала на 20%. Рост цен начался на фоне возвращения студентов с каникул в крупные города.