В Омской области бывший военкомат и ИВС выставили на торги

Росимущество выставило на торги два деревянных здания на севере Омской области, попавших под программу приватизации.

Источник: Reuters

Так, на аукцион выставлен земельный участок площадью 1 041 кв. м с расположенным на нем бывшим зданием военного комиссариата площадью 218,1 кв. м. Объект расположен в Тевризе по улице Школьной, дом 2. Стартовая стоимость объекта составляет 395,6 тысячи рублей, шаг аукциона — 19,8 тысячи рублей.

Кроме того, в Колосовке на торги выставлен земельный участок площадью 514 кв. м с расположенным на нем бывшим зданием изолятора временного содержания площадью 270,4 кв. м. Объект находится по улице Ленина, 3.

Стартовая цена этого лота составляет 698,7 тысячи рублей, шаг аукциона — 34,9 тысячи рублей.

Заявки на участие принимаются до 28 октября 2025 года. Проведение торгов назначено на 5 ноября.