В 2026 году правительство планирует выделить больше средств для учителей

Общий объём расходов бюджета на следующий год составит 27,8 триллиона тенге, из которых 10,7 триллиона направят на социальную сферу. Из этой суммы 6,8 триллиона тенге предназначено для социальных выплат, а 3,9 триллиона — для инвестиций в человеческий капитал, в том числе образование, здравоохранение и развитие кадров.