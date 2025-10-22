В 2026 году правительство планирует выделить больше средств для учителей

Правительство Казахстана представило параметры нового трёхлетнего бюджета — с приоритетом на образование, социальную сферу и развитие человеческого капитала. В документе, рассчитанном на 2026−2028 годы, заложено повышение финансирования школ, университетов и образовательных программ по всей стране.
По словам министра финансов Мади Такиева, на образование и науку в 2026 году предусмотрено 902 миллиарда тенге. Эти средства будут направлены на повышение качества обучения, поддержку педагогов и развитие научных центров. В частности, ожидается рост расходов на заработную плату учителей и модернизацию учебной инфраструктуры.
«Образование остаётся одной из ключевых статей бюджета. Мы сохраняем все приоритеты — от поддержки талантливых студентов до улучшения условий работы педагогов», — подчеркнул министр.
Общий объём расходов бюджета на следующий год составит 27,8 триллиона тенге, из которых 10,7 триллиона направят на социальную сферу. Из этой суммы 6,8 триллиона тенге предназначено для социальных выплат, а 3,9 триллиона — для инвестиций в человеческий капитал, в том числе образование, здравоохранение и развитие кадров.
На здравоохранение выделено 2,7 триллиона тенге, что на 107 миллиардов больше, чем в текущем году. На культуру, спорт и туризм — 263,5 миллиарда тенге.
Доходы бюджета прогнозируются на уровне 19,2 триллиона тенге, а дефицит — не выше 2,5% ВВП с последующим снижением до 0,9% к 2028 году. «Мы усиливаем дисциплину бюджета, оптимизировали 68 миллиардов тенге базовых расходов госорганов и перенаправили их на развитие», — добавил Такиев.
Помимо этого, правительство намерено внедрить цифровые механизмы назначения социальных выплат, что позволит сократить бюрократию и ускорить оказание помощи нуждающимся.
Министр отметил, что 2026 год станет важным для реформ в образовании и укрепления кадрового потенциала в регионах. Через межбюджетные трансферты акиматам направят 5,1 триллиона тенге, часть которых пойдёт на строительство школ, обновление оборудования и подготовку педагогов.
«Наша задача — не просто увеличить финансирование, а добиться реальных изменений в качестве образования и жизни учителя. Каждый тенге должен работать на развитие человека», — отметил глава Минфина.