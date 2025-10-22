Прошлые переводы казахстанцев проверять не будут

«Сейчас мы прорабатываем механизм, связанный с переводами. Но, как вы понимаете, переводы занимают значительную долю в общем объеме платежей, хотя не должны проходить как платежи. Это не проверка. Если уполномоченные органы и банки будут передавать нам данные, мы, естественно, в личном кабинете или извещениях направим уведомление, что такие данные получены. Однако речь идет о будущем периоде. Например, в 2026 году мы увидим, что за первое полугодие были осуществлены переводы — это не означает, что мы останавливаем их. Их просто необходимо будет задекларировать. Периоды 2022−2023 годов поднимать не будем», — рассказал Ержан Биржанов.