Прошлые переводы казахстанцев проверять не будут

Журналисты уточнили, будут ли проверять переводы казахстанцев, как это делали ранее с блогерами.
«Если физические лица получают доход, приобретают крупные объекты и не декларируют это, мы будем направлять извещение о необходимости подать декларацию. Это не проверка. Данный процесс останется как опция и касается только зарегистрированных налогоплательщиков — представителей малого и микробизнеса», — отметил спикер.
Журналисты уточнили, распространяются ли меры «жизнь с чистого листа» на физических лиц, ведь за ними сохраняется камеральный контроль — отслеживание свыше 100 переводов на сумму более миллиона тенге.
«Сейчас мы прорабатываем механизм, связанный с переводами. Но, как вы понимаете, переводы занимают значительную долю в общем объеме платежей, хотя не должны проходить как платежи. Это не проверка. Если уполномоченные органы и банки будут передавать нам данные, мы, естественно, в личном кабинете или извещениях направим уведомление, что такие данные получены. Однако речь идет о будущем периоде. Например, в 2026 году мы увидим, что за первое полугодие были осуществлены переводы — это не означает, что мы останавливаем их. Их просто необходимо будет задекларировать. Периоды 2022−2023 годов поднимать не будем», — рассказал Ержан Биржанов.
Также Биржанов рассказал, что с 1 января малый и микробизнес начнут работу без налоговых проверок за прошлые годы.