В Нытве начнут взимать туристический сбор

В Нытвенском округе утвердили введение туристического налога. Сбор в размере 1% от стоимости проживания будут платить те, кто предоставляет временное жилье — это касается и юридических лиц, и частных предпринимателей, работающих с гостиницами, отелями, хостелами и аналогичными объектами.