Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нытве начнут взимать туристический сбор

Благодаря новому сбору в бюджет ежегодно может поступать до 310 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Нытвенском округе утвердили введение туристического налога. Сбор в размере 1% от стоимости проживания будут платить те, кто предоставляет временное жилье — это касается и юридических лиц, и частных предпринимателей, работающих с гостиницами, отелями, хостелами и аналогичными объектами.

Депутаты местной Думы поддержали соответствующее решение на сегодняшнем заседании. Налог не затронет жителей округа, несовершеннолетних, а также сотрудников организаций, зарегистрированных в Нытвенском муниципалитете.

По оценкам администрации, благодаря новому сбору в бюджет ежегодно может поступать до 310 тысяч рублей.