В Нытве начнут взимать туристический сбор

В Нытвенском округе утвердили введение туристического налога. Сбор в размере 1% от стоимости проживания будут платить те, кто предоставляет временное жилье — это касается и юридических лиц, и частных предпринимателей, работающих с гостиницами, отелями, хостелами и аналогичными объектами.
Депутаты местной Думы поддержали соответствующее решение на сегодняшнем заседании. Налог не затронет жителей округа, несовершеннолетних, а также сотрудников организаций, зарегистрированных в Нытвенском муниципалитете.
По оценкам администрации, благодаря новому сбору в бюджет ежегодно может поступать до 310 тысяч рублей.