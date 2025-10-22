Суд взыскал с авиазавода «Прогресс» более ста миллионов рублей

«Ссылаясь на нарушение ответчиком условий оплаты, истец обратился в арбитражный суд Приморского края с иском о взыскании основного долга в размере 93 384 203 рубля, а также неустойки в сумме 18 009 519 рублей с последующим начислением по день фактической оплаты. Установлено, что факт поставки товара подтверждается материалами дела, следовательно, у ответчика возникло обязательство по его оплате», — говорится в сообщении.