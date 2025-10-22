Ричмонд
Омские компании все чаще заводят бухгалтеров и юристов на стороне

Рост спроса на услуги бухгалтеров на аутсорсинге составил 161%

Источник: Комсомольская правда

В Сибири и в частности в Омске бизнес стал чаще обращаться за бухгалтерскими и юридическими услугами к специалистам на аутсорсинге. В первом случае спрос на это вырос на 161%.

Имеется в виду период текущего, 2025 года. Данные об этом привел портал «Авито», опираясь на исследование массива объявлений своего раздела «Услуги». Количество запросов на названные услуги в Сибири увеличилось более чем на 150%.

Омск с 161% роста спроса на внешних бухгалтеров оказался рекордсменом.

Что касается услуг юристов, там рост таков: в Кемерове число запросов на них увеличилось на 50%, в Абакане — на 48%. В Омске и Барнауле их стало больше на 45%.

Ранее мы писали, что в Омске на предприятиях ВПК появились вакансии с зарплатой до 300 тыс. рублей.