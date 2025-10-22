Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре жители задолжали за воду 460 млн рублей

В Самаре должники получают желтые квитанции.

Источник: РКС-Самара

В Самаре должники получат желтые квитанции за услуги водоснабжения. Горожане задолжали уже 460 млн рублей, сообщают в «РКС-Самара».

— В октябре текущего года должникам отправили более 31,6 тысяч желтых уведомлений. Горожанам стоит обратить особое внимание на документы. Квитанции — это последний шанс уладить проблемы до обращения компании в суд, — отметили в сообщении.

Должникам, не отреагировавшим на уведомления, направят исполнительные листы и судебные приказы. Общий долг самарцев за холодную воду и канализацию превышает 1,4 млрд рублей. Ресурсники напоминают, что оплата услуг должна происходить в указанный срок.