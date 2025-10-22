Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае выделят 65 млн рублей на возведение хоккейных коробок с трибунами

ПЕРМЬ, 22 октября, ФедералПресс. В 2026 году в Пермском крае планируется реализовать пилотный проект по созданию полукрытых ледовых объектов. Речь идет о создании хоккейных коробок с трибунами под навесом, где будут теплые раздевалки и гараж для хранения ледозаливочной машины. Об этом «ФедералПресс» сообщили в минспорта региона.

«На эти цели будет направлено 65 млн рублей из краевого бюджета, которые будут выделены на условиях софинансирования», — рассказали в ведомстве.

В минспорта Прикамья добавили, что территория, где будет реализован пилотный проект, определится по итогам ранжирования согласно критериям. Сейчас готовится нормативная документация.

Общее количество запланированных ледовых объектов не раскрывается. Ранее заммэра Екатерина Мальцева сообщала, что четыре из них будут построены в текущем году, а на ближайшую перспективу запланирован ввод еще ряда подобных сооружений.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в конце августа министра спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев встретился с главой Прикамья Дмитрием Махониным. Они обсудили развитие спортивной инфраструктуры региона и перспективы массового спорта.