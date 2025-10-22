В Пермском крае выделят 65 млн рублей на возведение хоккейных коробок с трибунами

ПЕРМЬ, 22 октября, ФедералПресс. В 2026 году в Пермском крае планируется реализовать пилотный проект по созданию полукрытых ледовых объектов. Речь идет о создании хоккейных коробок с трибунами под навесом, где будут теплые раздевалки и гараж для хранения ледозаливочной машины. Об этом «ФедералПресс» сообщили в минспорта региона.