В Пермском крае выделят 65 млн рублей на возведение хоккейных коробок с трибунами

«На эти цели будет направлено 65 млн рублей из краевого бюджета, которые будут выделены на условиях софинансирования», — рассказали в ведомстве.
В минспорта Прикамья добавили, что территория, где будет реализован пилотный проект, определится по итогам ранжирования согласно критериям. Сейчас готовится нормативная документация.
Общее количество запланированных ледовых объектов не раскрывается. Ранее заммэра Екатерина Мальцева сообщала, что четыре из них будут построены в текущем году, а на ближайшую перспективу запланирован ввод еще ряда подобных сооружений.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в конце августа министра спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев встретился с главой Прикамья Дмитрием Махониным. Они обсудили развитие спортивной инфраструктуры региона и перспективы массового спорта.