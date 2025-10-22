В Крыму 167 жителей переселят из домов, признанных аварийными

Напомним, в Крыму возбудят уголовное дело из-за нерасселения жителей аварийного дома в пгт Нижнегорском. Поводом стало обращение местной жительницы. По ее словам, дом на улице Победы, построенный в 1982 года, уже более 25 лет находится в аварийном состоянии: отсутствует фундамент, деформированы несущие конструкции и полы, в стенах появились трещины.