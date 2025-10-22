В Крыму 167 жителей переселят из домов, признанных аварийными

В Крыму стартовала нова региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2025−2026 годы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
В рамках программы планируется переселить 167 человек из 65 помещений, расположенных в 23 многоквартирных домах, признанных аварийными после 1 января 2017 года. На выполнение этих мероприятий выделено свыше 220,8 млн рублей из средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и более 255 млн рублей из бюджета республики.
«Переселение граждан из аварийного жилья и обеспечение лучших условий их жизни — государственный приоритет. Будем продолжать работу в этом направлении», — написал Аксенов.
Напомним, в Крыму возбудят уголовное дело из-за нерасселения жителей аварийного дома в пгт Нижнегорском. Поводом стало обращение местной жительницы. По ее словам, дом на улице Победы, построенный в 1982 года, уже более 25 лет находится в аварийном состоянии: отсутствует фундамент, деформированы несущие конструкции и полы, в стенах появились трещины.