Стало известно, кто в Петербурге зарабатывает больше всего на удаленке

«Медианная предлагаемая зарплата на удаленке в регионе составляет 92,7 тыс. рублей, что на 15,1 тыс. рублей выше, чем годом ранее», — выяснили аналитики hh.
Лидерами по доходам стали представители цифровых профессий. В топе рейтинга — дата-сайентисты и DevOps-инженеры с медианными зарплатами около 250 тысяч рублей, уточняет Neva.Today. Известно, что в Северной столице менеджер по продажам курсов сможет заработать от 170 до 495 тыс. рублей, а C# разработчик — до 400 тыс. рублей.
