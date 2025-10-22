Ричмонд
Стало известно, кто в Петербурге зарабатывает больше всего на удаленке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября, ФедералПресс. Удаленный формат занятости в Северной столице продолжает усиливать позиции. Число вакансий с возможностью работать из дома выросло на 10%.

Источник: Freepik

«Медианная предлагаемая зарплата на удаленке в регионе составляет 92,7 тыс. рублей, что на 15,1 тыс. рублей выше, чем годом ранее», — выяснили аналитики hh.

Лидерами по доходам стали представители цифровых профессий. В топе рейтинга — дата-сайентисты и DevOps-инженеры с медианными зарплатами около 250 тысяч рублей, уточняет Neva.Today. Известно, что в Северной столице менеджер по продажам курсов сможет заработать от 170 до 495 тыс. рублей, а C# разработчик — до 400 тыс. рублей.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Петербурге назвали самые доходные профессии.