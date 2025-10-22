Стало известно, кто в Петербурге зарабатывает больше всего на удаленке

Лидерами по доходам стали представители цифровых профессий. В топе рейтинга — дата-сайентисты и DevOps-инженеры с медианными зарплатами около 250 тысяч рублей, уточняет Neva.Today. Известно, что в Северной столице менеджер по продажам курсов сможет заработать от 170 до 495 тыс. рублей, а C# разработчик — до 400 тыс. рублей.