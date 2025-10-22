Ричмонд
В Мамадыше заложили первый камень нового предприятия

В Мамадыше заложили первый камень в строительство нового производственного цеха компании «АрсеналГидро». Предприятие будет специализироваться на сборке металлических конструкций для очистных сооружений.

Источник: пресс-служба Мамадышского района РТ

В церемонии приняли участие глава района Вадим Никитин, заместитель Премьер-министра РТ, министр экономики Мидхат Шагиахметов, заместитель министра строительства РТ Ильшат Гимаев и директор компании Алсу Зайнуллина.

Символом старта стали четыре кирпича с ключевыми для предприятия ценностями: «Качество», «Надежность», «Профессионализм» и «Эффективность».

Инвестиции в проект составят 270 млн рублей, а к первому кварталу 2026 года здесь появится 58 новых рабочих мест. Компания активно внедряет инновации: в развитие технологий с применением футерованного полимерного анкерного листа уже вложено более 130 млн рублей.

С мая 2024 по октябрь 2025 года реализовано проектов на сумму более 549 млн рублей, в том числе, в рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Производство уже обеспечивает работой 52 местных жителя и создает дополнительный экономический эффект для района.

С 2025 года перечень национальных проектов расширен семью новыми приоритетными направлениями: сохранение населения и укрепление здоровья, поддержка семьи, реализация потенциала личности, создание комфортной и безопасной среды, экологическое благополучие, развитие экономики и технологическое лидерство, а также цифровая трансформация управления и социальной сферы.

Казань участвует в реализации 9 из 12 национальных проектов Татарстана в рамках 25 региональных проектов, на которые в этом году выделено более 7 млрд рублей — 5 млрд из федерального бюджета и 2,5 млрд из республиканского.