Новую меру поддержки ввели на Дону для пострадавших от непогоды фермеров

«Понимаю, каково сейчас фермерам, вложившим в землю все силы и средства. Именно поэтому мы запустили специальную программу льготного микрофинансирования — “Агрочрезвычайный”. Это не коммерческий кредит, это реальная поддержка, чтобы средства шли на восстановление, а не на оплату процентов», — написал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.
Программа заработала с 20 октября и будет действовать до конца текущего года. Выдачей займов занимается Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства в центрах «Мой бизнес».
Получить целевые микрозаймы в размере до 5 млн рублей под 1−3% смогут сельхозтоваропроизводители, чьи угодья пострадали от засухи и весенних заморозков и включены в зону действующего режима ЧС федерального уровня.
Средства господдержки можно направить на покрытие расходов по завершению текущих полевых работ и на подготовку к новому сельхозгоду: закупку топлива, семян, удобрений, запчастей.
Готовность воспользоваться данным видом поддержки выразили 370 фермеров.
Ранее сообщалось, что из-за экстремальных погодных условий в Ростовской области была зафиксирована массовая гибель урожая зерновых, введен федеральный уровень режима ЧС.