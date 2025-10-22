Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новую меру поддержки ввели на Дону для пострадавших от непогоды фермеров

Ростовская область, 22 октября 2025, DON24.RU. Для пострадавших от ЧС фермеров в Ростовской области запущена специальная программа льготного микрофинансирования — заем «Агрочрезвычайный». Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Понимаю, каково сейчас фермерам, вложившим в землю все силы и средства. Именно поэтому мы запустили специальную программу льготного микрофинансирования — “Агрочрезвычайный”. Это не коммерческий кредит, это реальная поддержка, чтобы средства шли на восстановление, а не на оплату процентов», — написал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

Программа заработала с 20 октября и будет действовать до конца текущего года. Выдачей займов занимается Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства в центрах «Мой бизнес».

Получить целевые микрозаймы в размере до 5 млн рублей под 1−3% смогут сельхозтоваропроизводители, чьи угодья пострадали от засухи и весенних заморозков и включены в зону действующего режима ЧС федерального уровня.

Средства господдержки можно направить на покрытие расходов по завершению текущих полевых работ и на подготовку к новому сельхозгоду: закупку топлива, семян, удобрений, запчастей.

Готовность воспользоваться данным видом поддержки выразили 370 фермеров.

Ранее сообщалось, что из-за экстремальных погодных условий в Ростовской области была зафиксирована массовая гибель урожая зерновых, введен федеральный уровень режима ЧС.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше