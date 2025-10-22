«Сбалансированно, но с дефицитом»: парламент Татарстана рассмотрел проект бюджета на 2026 год

Проект бюджета Татарстана на 2026 год, предусматривающий доходы в размере около 498 млрд рублей и расходы свыше 512 млрд, представлен к первому чтению в Госсовете республики. Дефицит составит 13,8 млрд рублей. Документ сохраняет социальную направленность и ориентирован на стимулирование инвестиций и развитие экономики региона, пишет ИА «Татар-информ».
На национальные проекты направят 6,6 трлн рублей.
Заседание открыл председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Госсовета РТ Леонид Якунин. Он сообщил, что доходы федерального бюджета в этом году были снижены более чем на 5 трлн рублей по сравнению с первоначальными планами. Он объяснил это снижением цен на нефтепродукты, укреплением рубля, санкциями и другими факторами, что повлияло на поступления по федеральным налогам.
По словам депутата, региональные и муниципальные бюджеты при этом исполнили доходные планы, поскольку «Правительство России распределило налоговую нагрузку и на нижестоящие бюджеты, и на бизнес, в том числе малый».
Основными приоритетами федерального бюджета на 2026 год станут выполнение социальных обязательств, развитие технологий и укрепление обороноспособности.
Прогноз роста ВВП — до 235,1 трлн рублей, курс доллара ожидается на уровне 92,2 рубля, а цена нефти — 59 долларов за баррель с ростом до 65 долларов к 2028 году.
Якунин отметил, что Фонд национального благосостояния во многом уже исчерпан, но его планируется увеличить до 13,6 трлн рублей. На реализацию национальных проектов предусмотрено 6,6 трлн рублей.
Экономический прогноз и инвестиции.
Прогноз социально-экономического развития Татарстана на 2026−2028 годы представил министр экономики Мидхат Шагиахметов. Он подчеркнул, что реализация инвестиционных проектов является одним из ключевых факторов обеспечения прогноза социально-экономического развития республики.
По его словам, объем инвестиций в основной капитал в этом году оценивается более чем в 1,6 трлн рублей, что почти на 4% выше уровня 2024 года. Татарстан вошел в топ-5 регионов России по мерам поддержки бизнеса, работе с недвижимостью, инженерным сетям и трудовым ресурсам.
Для повышения инвестиционной привлекательности республика планирует активнее использовать цифровую платформу «Смартека» Агентства стратегических инициатив. Она помогает регионам внедрять лучшие практики и работать с градостроительной документацией в цифровом формате.
Изменения в налогах и поддержка бизнеса.
В ходе обсуждения депутаты подняли вопрос готовности бизнеса к изменениям налогового законодательства, которые вступят в силу с 2026 года.
Шагиахметов сообщил, что новые требования по НДС затронут около 16 тыс. предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения. Глава.
республиканского министерства отметил, что для многих предпринимателей новые требования по отчётности станут непривычными, и не исключил, что отчёты могут подаваться с задержкой.
По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова регион попросил федеральные власти в первый год не применять штрафные санкции к переходящим на общую систему компаниям.
При необходимости будут задействованы республиканские меры поддержки для помощи бизнесу, добавил Шагиахметов.
С 2026 года ставка НДС вырастет до 22%, а лимит освобождения по «упрощенке» снизится до 10 млн рублей. Также отменят льготы по страховым взносам для ряда отраслей.
Интерес к исламскому банкингу.
Депутат Камиль Нугаев поинтересовался результатами пилотного проекта по исламскому банкингу.
Глава Минэкономики сообщил, что республика вывела на рынок около 35 исламских финансовых продуктов, доступных как для бизнеса, так и для населения. При этом он подчеркнул, что важно добиться равенства в стоимости исламских и традиционных финансовых инструментов.
Министр отметил, что один из стандартов исламского финансирования уже разработан совместно с Ассоциацией банков России и направлен на согласование в ЦБ.
Бюджетные параметры и приоритеты.
Глава Минфина РТ Марат Файзрахманов уточнил, что в 2027 году доходы республиканского бюджета составят 531,9 млрд рублей, а в 2028 году — 568,5 млрд рублей.
Расходы запланированы на уровне 548,8 млрд и 587,2 млрд рублей соответственно. Затраты на социальную сферу за три года вырастут более чем на 40%.
Объем страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в 2026 году составит почти 23 млрд рублей, что на 10% выше показателя текущего года.
Файзрахманов также сообщил, что за девять месяцев 2025 года поступления от Татарстана в федеральный бюджет превысили 1,4 трлн рублей. Он пояснил, что из всех доходов, собираемых в республике, около 72% поступает в федеральный бюджет, а 28% — в республиканский.
Замечания депутатов.
Представители КПРФ Фадбир Сафин и Николай Атласов затронули темы оборонных расходов и налоговых льгот.
«В условиях СВО повестка дня должна быть одна: всё для фронта, всё для победы», — заявил Сафин.
Атласов обратил внимание, что некоторые проекты, пользующиеся налоговыми льготами, фактически не работают, из-за чего бюджет несет финансовые потери. Он предложил провести ревизию таких льгот.
Итоги обсуждения.
Подводя итоги слушаний, Премьер-министр РТ Алексей Песошин отметил, что бюджет сохраняет социальную направленность — около 85% расходов. Республика должна обеспечить выполнение всех социальных обязательств в полном объёме и с высоким качеством, при этом сохранив сбалансированную экономическую и бюджетную политику, добавил он.
Песошин сообщил, что львиная доля расходов — более 90% — будет реализован в рамках государственных программ, включая мероприятия национальных проектов. После распределения федеральных средств в бюджет республики будут внесены уточнения.
Расходы республиканского бюджета носят объективный характер, а объемы средств, направляемых на капитальный ремонт, вложения и дорожные работы, сохранятся на уровне текущего года, резюмировал Премьер-министр.