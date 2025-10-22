«Сбалансированно, но с дефицитом»: парламент Татарстана рассмотрел проект бюджета на 2026 год

Заседание открыл председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Госсовета РТ Леонид Якунин. Он сообщил, что доходы федерального бюджета в этом году были снижены более чем на 5 трлн рублей по сравнению с первоначальными планами. Он объяснил это снижением цен на нефтепродукты, укреплением рубля, санкциями и другими факторами, что повлияло на поступления по федеральным налогам.