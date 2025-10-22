Ричмонд
Новосибирские аграрии убирают урожай по ночам из-за погодных аномалий

В Новосибирской области сельхозпредприятия вынуждены переходить на ночной режим работы, чтобы завершить уборку урожая.

По данным региональных аграриев, более половины хозяйств области собирают зерновые ночью из-за нестабильных погодных условий, мешающих работе техники днём.

Днём температура поднимается выше нуля, и из-за оттепели почва становится вязкой, что приводит к пробуксовке сельхозтехники. Кроме того, под воздействием солнца зерно нагревается и плохо обмолачивается, затрудняя работу комбайнов.

Руководитель одного из хозяйств, Михаил Пакулько, рассказал, что ночной режим позволяет избежать этих проблем, поскольку когда температура опускается до минус одного градуса, стебель подсыхает, и зерно легче отделяется. Это снижает риск засорения техники и ускоряет уборку.

Чтобы минимизировать потери урожая, аграрии применяют специализированные жатки, которые срезают лишь верхнюю часть колосьев, и обеспечивают круглосуточную работу зерносушильных комплексов.

В нескольких районах региона — Куйбышевском, Черепановском и Колыванском — введён режим чрезвычайной ситуации, что позволит компенсировать убытки сельхозпроизводителей. На данный момент завершить уборку удалось только примерно трети аграрных предприятий области.