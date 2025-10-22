Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия изымает двухэтажный дом в Юпитерском переулке для сноса

Власти Нижнего Новгорода начали процедуру изъятия аварийного двухэтажного жилого дома № 4 литера А в Юпитерском переулке Ленинского района.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Постановление опубликовано на сайте городской администрации. Дом состоит из одного подъезда и включает более 30 квартир. Сейчас помещения и участок под домом находятся в общей долевой собственности жильцов. Однако из-за плохого технического состояния здание решено изъять для муниципальных нужд. Вместе с квартирами в собственность города перейдет и земельный участок. После оформления всех документов недвижимость станет муниципальной. Собственникам квартир полагается денежная компенсация.

Размер выплат определят в установленном порядке. После этого администрация Ленинского района должна будет в течение 60 дней подготовить и согласовать с каждым владельцем индивидуальное соглашение. Процесс изъятия контролирует департамент строительства и капремонта. Финансирование предусмотрено в городском бюджете. После завершения всех этапов документы по дому передадут в профильный комитет мэрии. Контроль за исполнением всех этапов поручен первому заместителю главы городской администрации Дмитрию Скалкину.

Ранее сообщалось, что в историческом квартале «Красный просвещенец» снесли два дома. Там будет реализован проект КРТ.