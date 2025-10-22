Мэрия изымает двухэтажный дом в Юпитерском переулке для сноса

Постановление опубликовано на сайте городской администрации. Дом состоит из одного подъезда и включает более 30 квартир. Сейчас помещения и участок под домом находятся в общей долевой собственности жильцов. Однако из-за плохого технического состояния здание решено изъять для муниципальных нужд. Вместе с квартирами в собственность города перейдет и земельный участок. После оформления всех документов недвижимость станет муниципальной. Собственникам квартир полагается денежная компенсация.