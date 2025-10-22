Ричмонд
Минэнерго опровергло информацию о дефиците топлива в Беларуси

Ведомство попросило интернет-пользователей доверять только официальным источникам информации.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 окт — Sputnik. Министерство энергетики Беларуси опровергло распространяемую в Интернете информацию о дефиците топлива в республике.

Сегодня в адрес различных СМИ поступили сообщения якобы от имени Минэнерго о том, что Беларусь якобы прекращает поставки топлива в Россию из-за дефицита на внутренним рынке.

«Информация, распространяемая по редакциям СМИ, о дефиците топлива в Беларуси и пересмотре соглашения с Россией о поставках топлива — не соответствует действительности», — сообщили в Минэнерго.

В ведомстве подчеркнули, что распространяемый в Сети видеоролик с недостоверной информацией изготовлен с помощью нейросети.

В Минэнерго обратились к интернет-пользователям с просьбой доверять только официальным источникам информации.