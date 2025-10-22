Эксперт спрогнозировал появление американского плутония на Украине

Политолог считает, что в США прекрасно понимают, что не могут обойтись без российского ядерного топлива, но не в состоянии изменить ситуацию. По словам эксперта, заявление об открытии доступа к излишкам оружейного плутония — «прикрытие какой-то теневой сделки или операции».