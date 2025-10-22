Эксперт спрогнозировал появление американского плутония на Украине

Об открытии доступа к металлу с высоким содержанием плутония из боеголовок времен холодной войны сообщили в Министерстве энергетики США. Ведомство планирует передать 19 тонн плутония энергетическим компаниям. По версии американских властей, такой шаг позволит обеспечить топливом американские атомные станции и лишить Россию лидерства на международном рынке атомной энергетики, пишет «Инфо24».
По мнению Александра Перенджиева, решение Минэнергетики США нелогично. Он напомнил, что Россия продолжает оставаться главным поставщиком ядерного топлива для американских атомных станций. Вашингтон не отказался от торговых отношений, перечисляет Москве крупные суммы, часть которых затем идет на финансирование спецоперации.
Политолог считает, что в США прекрасно понимают, что не могут обойтись без российского ядерного топлива, но не в состоянии изменить ситуацию. По словам эксперта, заявление об открытии доступа к излишкам оружейного плутония — «прикрытие какой-то теневой сделки или операции».
«Видимо, Минэнерго США ожидает поступления крупной суммы денежных средств, но не хочет сообщать истинный источник их возникновения, поэтому запустило вот такую информационную кампанию», — объяснил Перенджиев.
Политолог предположил, что США могут не просто открыть доступ к плутонию Пентагона частным компаниям, но и попытаться его передать одной из стран, которая не владеет своими ядерными технологиями, но работает над созданием ядерной бомбы.
«Я не исключаю, что этот плутоний может оказаться в распоряжении Украины, которая сделает из него “грязную бомбу”», — предупредил Перенджиев. Он добавил, что, имея ядерное оружие, Киев способен совершить теракт, направленный против России.
22 сентября российский президент Владимир Путин напомнил о прекращении действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений 5 февраля 2026 года. Он заявил, что Россия берет на себя добровольное обязательство соблюдать условия соглашения до 5 февраля 2027 года, если США также будут им следовать.