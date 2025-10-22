Центробанк повысил курс доллара до 81,6 рубля

Ранее экономист Андрей Лобода отметил, что в течение 2025 года доллар удерживается в диапазоне от 77 до 102 рублей. По его словам, на колебания курса влияют макроэкономические и геополитические факторы. Эксперт также спрогнозировал курс доллара на уровне 90 рублей к концу года.