Центробанк повысил курс доллара до 81,6 рубля

Банк РФ определил официальные валютные курсы на 23 октября 2025 года, следует из данных на сайте регулятора.
Согласно им, курс доллара достиг 81,6549 рубля. Это на 31 копейку превышает предыдущий показатель. В то же время курс евро составил 94,7543 рубля (прибавка в девять копеек).
Ранее экономист Андрей Лобода отметил, что в течение 2025 года доллар удерживается в диапазоне от 77 до 102 рублей. По его словам, на колебания курса влияют макроэкономические и геополитические факторы. Эксперт также спрогнозировал курс доллара на уровне 90 рублей к концу года.