В Госдуме предложили отменить один вид штрафов для водителей

Многие водители сталкиваются с проблемой: камеры фиксации нарушений ПДД ошибочно штрафуют их за остановку в пробке под знаком «Остановка запрещена». Это происходит потому, что система не учитывает вынужденные остановки, вызванные дорожной ситуацией, а не действиями водителя. В результате водителям приходится тратить время и силы на оспаривание несправедливых штрафов.