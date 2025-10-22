Ричмонд
Депутат Делягин рассказал, стоит ли россиянам покупать золото

Парламентарий отметил, что в деньги в драгметалл вкладывают консервативные инвесторы.

Источник: Аргументы и факты

Золото остается долгосрочным вложением для консервативных инвесторов. Об этом заявил заместитель председателя комитета по экономической политике Михаил Делягин в интервью «Газете.Ru».

Эксперт отметил, что инвестиции в драгоценный металл требуют горизонта планирования от одного до трех лет из-за значительного разрыва между ценами покупки и продажи. Несмотря на возможные внутренние колебания, общая тенденция сохраняется в сторону подорожания.

Делягин также прокомментировал недавнее снижение стоимости золота на 6,3 процента 21 октября, связав это с желанием инвесторов зафиксировать прибыль после предыдущего роста до почти 4400 долларов за тройскую унцию.

Ранее цена на золото опустилась ниже $4050 впервые с 13 октября.