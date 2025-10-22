Депутат Делягин рассказал, стоит ли россиянам покупать золото

Эксперт отметил, что инвестиции в драгоценный металл требуют горизонта планирования от одного до трех лет из-за значительного разрыва между ценами покупки и продажи. Несмотря на возможные внутренние колебания, общая тенденция сохраняется в сторону подорожания.