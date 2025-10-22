ЕС включил в новый пакет санкций российский «теневой флот»

По его словам, теперь под ограничениями Евросоюза находятся 564 судна; об этом он написал в соцсети X. Он также добавил, что в ЕС уже готовят следующий пакет ограничительных мер.
Ранее в МИД РФ заявляли, что понятие «теневой флот» является выдумкой в рамках санкционной кампании и не имеет юридического статуса.
