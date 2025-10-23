Вице-президент НАС Хайцеэр предупредил об опасности сидений в китайских авто

На этом фоне китайские власти инициировали изменение стандартов, и на полностью выдвижные (скрытые) дверные ручки автомобилей планируется ввести всеобъемлющий запрет из-за того, что они угрожают безопасности и имеют функциональные недостатки. В частности, в Чанчуне в 2024 году из-за замерзшего электродвигателя дверной ручки пассажиры электромобиля оказались заблокированы в салоне, а в провинции Гуандун во время проливных дождей на многих автомобилях такие ручки были залиты водой и вышли из строя. В результате людям, чтобы покинуть салон, пришлось разбивать окна.