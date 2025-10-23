Бессент: США могут ввести ограничения на экспорт ПО в Китай

США рассматривают возможность введения экспортных ограничений на поставки программного обеспечения в Китай в ответ на действия Пекина, который ранее ужесточил контроль за экспортом редкоземельных металлов. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент, отметив, что Вашингтон не исключает ни одного из возможных вариантов реагирования.
По его словам, подход американской стороны к диалогу с Китаем основан на взаимном уважении и стремлении к конструктивным отношениям.
Бессент подчеркнул, что любые решения по введению ответных мер будут приниматься в тесном взаимодействии с партнёрами из «Группы семи». Он отметил, что Соединённые Штаты намерены выстраивать политику с учётом интересов союзников, чтобы избежать разногласий и укрепить общий экономический фронт против возможных торговых ограничений со стороны Китая.
Министр напомнил, что введённые Пекином рестрикции в отношении редкоземельных металлов затронули не только американскую экономику, но и другие государства. В связи с этим Вашингтон рассматривает возможность зеркальных шагов, которые могут коснуться экспорта программного обеспечения, двигателей и других высокотехнологичных компонентов.
Ранее глава США Дональд Трамп выразил надежду на достижение справедливых условий в торговом соглашении с Китаем в ходе запланированной встречи с китайским лидером Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее.