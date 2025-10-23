Россия и Китай договорились о создании первой МТОР в Приморье: где появится

«Проект межправительственного соглашения уже подготовлен и передан на рассмотрение китайской стороне», — отметил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Детали будущего проекта обсуждались на встрече заместителя министра Виталия Алтабаева с полномочным министром посольства КНР в России Лю Цзюнем. В рамках создаваемого агропарка с китайским капиталом возможно размещение зерновых терминалов, предприятий по переработке сельхозсырья, производству сельхозтехники, молочной и кондитерской продукции. Отдельным значимым проектом станет строительство группой «Легендагро» специализированного зернового порта, первая очередь которого мощностью 1 млн тонн в год должна быть запущена в 2025 году.
Правовой основой для таких зон, как отмечается в сообщении, являются решения правительства РФ или международные договоры. Их площадь не может превышать 20 квадратных километров, а инвесторы должны реализовывать проекты с высокой добавленной стоимостью при минимальном объеме вложений в 500 миллионов рублей. Закон, регулирующий деятельность МТОР, начнет действовать с 1 января 2026 года. Параллельно ведутся переговоры о создании следующей аналогичной территории на острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае в начале 2026 года.
