Россия и Китай договорились о создании первой МТОР в Приморье: где появится

Правовой основой для таких зон, как отмечается в сообщении, являются решения правительства РФ или международные договоры. Их площадь не может превышать 20 квадратных километров, а инвесторы должны реализовывать проекты с высокой добавленной стоимостью при минимальном объеме вложений в 500 миллионов рублей. Закон, регулирующий деятельность МТОР, начнет действовать с 1 января 2026 года. Параллельно ведутся переговоры о создании следующей аналогичной территории на острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае в начале 2026 года.