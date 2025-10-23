Ричмонд
Трамп заявил, что долго ждал перед введением новых антироссийских санкций

Трамп добавил, что введённые санкции носят временный характер.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о введении санкций против российских компаний было принято после длительного ожидания. По его словам, он считал, что наступил подходящий момент для таких мер.

Американский лидер отметил, что намеренно не спешил с этим шагом, рассчитывая на возможный прогресс в урегулировании конфликта на Украине.

Трамп добавил, что введённые санкции носят временный характер. Он выразил надежду, что ограничения против российских компаний не будут сохраняться долго и ситуация вскоре позволит их пересмотреть.

Ранее сообщалось, что послы ЕС не смогли согласовать очередной пакет санкций против Российской Федерации.

