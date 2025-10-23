Россиянам раскрыли, на сколько вырастет пенсия в 2026 году

Индексация страховых пенсий и фиксированной выплаты состоится с 1 января 2026 года по тем же правилам, что и в текущем году. По словам Чиркова, средний размер страховой пенсии по старости вырастет примерно на 1,9 тыс. рублей по сравнению с 2025 годом и превысит 27 тыс. рублей.