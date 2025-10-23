Россиянам раскрыли, на сколько вырастет пенсия в 2026 году

В 2026 году страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6%, что выше ожидаемой инфляции в 6,8%. Повышение коснется более 38 млн пенсионеров, сообщил ТАСС глава Соцфонда Сергей Чирков.
Индексация страховых пенсий и фиксированной выплаты состоится с 1 января 2026 года по тем же правилам, что и в текущем году. По словам Чиркова, средний размер страховой пенсии по старости вырастет примерно на 1,9 тыс. рублей по сравнению с 2025 годом и превысит 27 тыс. рублей.
На выплаты страховых пенсий в 2026 году планируется направить почти 11,9 трлн рублей.
До этого сообщалось, что размер средней пенсии в 2026 году опустится до 23,8% средней зарплаты.