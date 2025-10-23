«Транснефть» отремонтировала резервуар для хранения нефти в Хабаровском крае

ООО «Транснефть — Дальний Восток» (дочерняя организация ПАО «Транснефть») завершило плановые ремонтные работы резервуара для хранения нефти на нефтеперекачивающей станции № 34 (НПС-34) в Хабаровском крае. Резервуар введен в эксплуатацию на НПС-34 в 2012 году, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В ходе ремонтно-профилактических работ, которые проводились в период с апреля по октябрь 2025 года, выполнен ремонт дефектов металлоконструкций силами центральной ремонтной службы, заменено антикоррозийное покрытие внутренней поверхности резервуара, приёмо-раздаточных устройств, стоек плавающей крыши, трубопроводов пожаротушения. При производстве работ использовалось антикоррозийное покрытие отечественного производства усиленного типа.
После завершения ремонтных работ специалисты провели гидравлические испытания резервуара и комплексное опробование емкости. Результаты подтвердили высокий уровень технологической безопасности объекта. Все мероприятия выполнены в нормативные сроки. Заполнение резервуара нефтью проводилось в течение 72 часов. Срок эксплуатации резервуара продлен еще на 10 лет — до 2035 года.
Мероприятия по ремонту и обновлению резервуарного парка позволяют поддерживать высокий уровень экологической и промышленной безопасности на производственных объектах «Транснефть — Дальний Восток».
Напомним, ООО «Транснефть — Дальний Восток» обеспечивает транспортировку нефти по участку магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» и нефтепроводу-отводу от ВСТО на Комсомольский НПЗ.
В зоне ответственности предприятия находится более 2 тыс. километров трубопроводов на территории четырех регионов Дальнего Востока: Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. Предприятие обеспечивает транспортировку нефти в «Транснефть — Порт Козьмино» и на два нефтеперерабатывающих завода, работающих в Хабаровском крае. Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам обеспечивается с помощью 15 нефтеперекачивающих станций, 4 из которых оснащены резервуарным парком.