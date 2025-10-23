«Транснефть» отремонтировала резервуар для хранения нефти в Хабаровском крае

В зоне ответственности предприятия находится более 2 тыс. километров трубопроводов на территории четырех регионов Дальнего Востока: Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. Предприятие обеспечивает транспортировку нефти в «Транснефть — Порт Козьмино» и на два нефтеперерабатывающих завода, работающих в Хабаровском крае. Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам обеспечивается с помощью 15 нефтеперекачивающих станций, 4 из которых оснащены резервуарным парком.