В Красноярске стартовал третий российский форум гостеприимства

В ходе торжественного открытия от имени губернатора Красноярского края Михаила Котюкова делегатов форума поприветствовал первый заместитель Губернатора — руководитель администрации губернатора Сергей Пономаренко: «Двадцать лет назад сложно было представить, что в нашем промышленном городе пройдет форум, посвященный гостеприимству. Благодаря нашим рестораторам Красноярск сегодня по праву считается одной из гастрономических столиц России, а Институт гастрономии СФУ готовит кадры для всей страны. У нас уже есть заметные успехи в направлении гостеприимства — это подтверждают призовые места в российских премиях. Но вместе с этим еще остается огромный потенциал для роста. Раскрыть его можно через повышение качества сервиса и подготовку квалифицированных кадров. Именно этим вопросам и будет посвящена наша работа в ближайшие дни».