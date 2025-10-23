В Красноярске стартовал третий российский форум гостеприимства

В этом году мероприятие стало самым масштабным за всю свою историю: в столицу края приехали более 1000 участников из разных регионов России и зарубежья.
В ходе торжественного открытия от имени губернатора Красноярского края Михаила Котюкова делегатов форума поприветствовал первый заместитель Губернатора — руководитель администрации губернатора Сергей Пономаренко: «Двадцать лет назад сложно было представить, что в нашем промышленном городе пройдет форум, посвященный гостеприимству. Благодаря нашим рестораторам Красноярск сегодня по праву считается одной из гастрономических столиц России, а Институт гастрономии СФУ готовит кадры для всей страны. У нас уже есть заметные успехи в направлении гостеприимства — это подтверждают призовые места в российских премиях. Но вместе с этим еще остается огромный потенциал для роста. Раскрыть его можно через повышение качества сервиса и подготовку квалифицированных кадров. Именно этим вопросам и будет посвящена наша работа в ближайшие дни».
Стоит отметить, что впервые в форуме принимает участие официальная делегация Республики Абхазия во главе с вице-премьером Вараздатом Миносяном. Красноярский край активно участвует в реализации стратегического партнёрства между Абхазией и Россией, направленного на повышение уровня туристического сервиса в республике.
«Для Абхазии, которая переживает сегодня период активного роста, особенно в туризме и сельском хозяйстве, этот форум — уникальная возможность. Нам крайне необходимы квалифицированные кадры в индустрии гостеприимства, и такие мероприятия важны для обмена опытом», — отметил Вараздат Миносян.
Для участников форума подготовлены различные форматы общения — лекции, круглые столы и практические сессии, посвященные всем направлениям туристического бизнеса, гастрономии и сервиса. Эксперты, предприниматели, представители власти, науки и образования обсудят роль гостеприимства в развитии общества, перспективы профессионального роста в индустрии, актуальные вопросы подготовки кадров.
Форум проходит при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство», предложения участников мероприятия могут быть включены в обновлённую редакцию нацпроекта.
Впервые форум проводится в рамках Всероссийской недели гостеприимства.