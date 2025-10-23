Движение на Ипподромской магистрали в Новосибирске восстановлено

В Новосибирске восстановлено движение по Ипподромской магистрали в направлении от Сухого Лога к улице Военной и торговому центру «Аура». Как сообщил мэр города Максим Кудрявцев, работы по укреплению откоса под путепроводом на пересечении с улицей Фрунзе завершены. Временные ограждения были сняты, и автомобилисты могут воспользоваться крайней правой полосой.